£¶£´£³£´¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¹£µÇ¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ï£±£·Æü¡¢È¯À¸¤«¤é£³£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÄÉÅé¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¡¢¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£·£°¡Ë¡¢³ÝÉÛ»á¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÀ¾¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿À¸Í¿ÌºÒÉü¶½¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ï£Î£Å£È£Å£Á£Ò£Ô¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈËÜÅö¤ÎÉü¶½¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¾¾Â¼¤¬³ÝÉÛ»á¤È£²¿ÍÊÂ