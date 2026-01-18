「可愛すぎるビールの売り子」として注目されたタレントの海津雪乃（27）が17日、都内で初主演の日本・台湾合作映画「ザ・カース」（監督宇賀那健一）の公開記念舞台あいさつに登壇した。SNSを通じてやり取りされる「紙人形」の呪いを描くホラーで、海津は満席の会場を見渡し「幸せな気持ちでいっぱい」と感慨深げ。「まだ無名ですが、新体操をやっていたのでアクション映画に挑戦したい」と夢をはせた。