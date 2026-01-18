俳優・南沙良（２３）が１７日、都内で行われた映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」の公開記念舞台あいさつにＷ主演の出口夏希（２４）、共演の吉田美月喜（２２）らと出席した。南は華やかなノースリーブドレスで登場。毛の長いモヘア素材だったためか、あいさつ冒頭で空中に飛んだ毛をつかむようなそぶりを見せた。唐突な行動に登壇者は思わず困惑した様子。出口から「何を（つかんだ）？」と問うと、南は「抜け毛がちょ