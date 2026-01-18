ブンデスリーガ 25/26の第18節 ライプチヒとバイエルン・ミュンヘンの試合が、1月18日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。 20分に