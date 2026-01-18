中国国家エネルギー局の最新統計データによると、2025年は中国の社会全体の電力使用量が初めて10兆キロワット時を超えました。これは単一の国の電力消費量としては世界初の規模であり、米国の年間電力使用量の2倍以上に相当し、EU、ロシア、インド、日本の四つの経済体を合わせた年間電力使用量を上回りました。中国自身と比較しても、2015年通年の電力使用量の約2倍に達しました。2025年の中国社会全体の電力使用量は前年同期比5