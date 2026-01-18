トランプ米政権が北極圏のデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示している。国際規範を無視し、領土を力ずくで奪い取ろうとする時代錯誤の野心にはあきれるほかない。グリーンランドは面積が日本の約６倍の雪と氷に覆われた島で、５万５０００人あまりが暮らす。欧州と北米の間に位置する戦略上の要衝であり、米国は第２次大戦後、デンマークと協定を結んで軍の基地を置いてきた。トランプ大統領は１期目政権から