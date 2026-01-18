「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）男子個人１７戦（ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪代表の中村直幹（２９）＝フライングラボラトリー＝が、１回目に１３４メートル、２回目に１３２・５メートルを飛んで合計２６３・６点で、個人戦では２２〜２３年シーズン以来３季ぶりの表彰台となる２位に入った。ミラノ・コルティナ五輪代表選考に関わる１９日までの２５〜２６年シー