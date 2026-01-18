お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司（46）が17日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。全くウケなかった営業を振り返った。今回は「ドスベリサミット」と題して放送され、“地獄の恐怖体験”をゲストたちが発表した。そこで斎藤は「人生の先輩だらけの営業」とし「いわゆる、いろんなところで営業やりますけど、我々芸人が一番営業が難しいと言われているのが円卓」と伝えると、出演し