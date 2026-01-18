◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日両国国技館）横綱・豊昇龍が平幕・伯乃富士を寄り倒して1敗を守った。最初の一番で額から流血するも、取り直しの末に退けて先場所敗れた難敵にリベンジ、6人が並ぶ首位に立った。横綱・大の里は平幕・大栄翔をはたき込み、新大関・安青錦も小結・若元春を寄り倒して6勝目。横綱、大関陣は2日続けて安泰だった。赤く血のにじむ額の右部分が激闘を制した勲章だった。豊昇龍は「これがあっ