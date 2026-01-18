東京都杉並区のアパート前で、部屋の強制執行に訪れた２人が住人に刺された事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された職業不詳の山本宏容疑者（４０）が、「たまたま目に入った２人を刺した」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、強制執行の関係者を無差別に襲ったとみている。発表によると、山本容疑者は１５日、同区和泉の路上で、家賃保証会社社員の小栗寿晃（としあき）さん（６１）と東京地裁の６