「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）阪神・淡路大震災から３１年。節目の日に取組に臨んだ兵庫出身力士に話を聞いた。西三段目２１枚目の朝興貴（３５）＝高砂＝は東輝龍を力強く押し出して２勝２敗。高砂市に住んでいた震災時。「両親が大きな声を出していたのは覚えています。自分は母親に抱かれて、父はタンスが倒れないように押さえていました」と回想。「大きなことは言えませんが、自分のできることを精い