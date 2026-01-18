阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置くオリックスの関係者が、大阪・舞洲の球団施設で犠牲者に黙とうをささげた。岸田護監督（４４）や福良淳一ＧＭ（６５）をはじめ、選手や球団職員ら約３０人が参加。正午から１分間、神戸市の方角を向いて目を閉じた。岸田監督は「必ずいい試合を皆さんに提供できるように」と決意新た。２６年は６試合の主催を予定しているほっと神戸での全勝と、神戸での優勝パレ