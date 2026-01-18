オリックス・馬殿（ばでん）太郎球団社長（５９）も、神戸への「恩返し」を誓った。大阪・舞洲の球団施設で、岸田監督ら約３０人の球団関係者らと黙とう。オリックスの松山支店で勤務していた震災時、甲南大硬式テニス部時代の後輩を亡くしたことを明かし「彼の顔がずっと浮かんでいた」と目を赤くした。９６年１０月２４日に巨人との日本シリーズ第５戦（グリーンスタジアム神戸）を観戦し、日本一の瞬間を見届けることができ