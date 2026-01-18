阪神・淡路大震災の発生から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置く阪神が兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で犠牲者に約１分間の黙とうを行った。ドラフト４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝は兵庫・丹波市出身。両親が被災したエピソードを交えながら、野球に取り組むことができる日々に感謝した。以下は一問一答。―黙とうはどんな思いで「こうして野球ができているのも当たり前じゃないと思うので、野球ができている