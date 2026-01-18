阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置く阪神の関係者らが兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」に集まり、犠牲者へ黙とうをささげた。粟井球団社長をはじめとしたフロント陣、新人合同自主トレに参加中のドラフト１位・立石（創価大）らルーキー７人、伏見、大山、スタンドに詰めかけた約６００人のファンが被災者を思い、目を閉じた。西宮市出身の２０２３年ドラフト１位・下村海翔投手（２３）は「当時