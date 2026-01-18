楽天・三木肇監督（４８）が１７日、楽天・内星龍投手（２３）の心意気を歓迎した。現時点で開幕投手の座は未定となっている。昨季、先発と中継ぎで計２５試合に登板して３勝５敗１セーブ、防御率２・９２の成績を残した内は、１２月の契約更改後に、目標を記す色紙に「開幕投手」と記した。「開幕投手を意識しながらオフシーズンもトレーニングをやっていきたいなと思いますし、キャンプをスタートしたい。現時点で開幕投手が