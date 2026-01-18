◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日両国国技館）朝乃山が元大関の意地を見せて全勝の阿炎を止めた。相手の突きをあてがいながら逆に突き返して追い詰めてからの引き落とし。「左に逃げる相手がしっかり見えた。崩せて良かったし膝も曲がっていた」と満足そうに振り返った。単独トップを引きずり降ろし首位とは1差。優勝への期待も徐々に高まるが「目の前の一番に集中して取り切るだけ」といつも通りの言葉に力を込めた。