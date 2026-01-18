¼«Âð¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à2024Ç¯11·î¤Ëmamagirl¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥ìºÊ¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤¿ÉÔÎÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»²¹Í¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎmamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ¤µ¤ó¤Èºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¢£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ±üÍÍ♡¡×ÉÔµ¤