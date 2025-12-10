【ブンデスリーガ第18節】(レッドブル・アレーナ)ライプツィヒ 1-5(前半1-0)バイエルン<得点者>[ラ]ホムル(20分)[バ]セルジュ・ニャブリ(50分)、ハリー・ケイン(67分)、ヨナタン・ター(82分)、アレクサンダル・パブロビッチ(85分)、マイケル・オリーズ(88分)<警告>[ラ]ニコラス・ザイバルト(29分)