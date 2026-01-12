プレミアリーグ 25/26の第22節 ノッティンガム・フォレストとアーセナルの試合が、1月18日02:30にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはカラム・ハドソンオドイ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チ