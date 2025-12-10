ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛第69回秩父宮妃記念杯」は17日、2日目が終了した。きょう18日の3日目、注目は12Rだ。ターン足に課題はあるものの、正味の足はある大峯が豪快にインから押し切る。岩瀬は自慢の鋭発を放ってこそ。平尾は岩瀬マークか。木村は地の利を生かしたい。＜1＞大峯豊回転不足でした。横に流れているし、ターンが良くない。直線は悪くないです。ペラを調整して回転を上げていきます。＜