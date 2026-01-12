宮崎県都城市で1次キャンプを行っているJ2新潟は17日、第2クール初日で2部練習を行った。J2からの再出発となったチームにおいて、今キャンプでは初日から声を出し続けているDF船木翔（27）は、ディフェンスリーダーとしての自覚は十分。戦術を浸透させる第2クールでもチームを引っ張り、堅固な守備の構築に貢献する。濃霧の中で始まった午前練習。10メートル先が見えづらい悪状況でも、その存在はすぐに分かる。「こだわれ！」