大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」は最終日。12Rで決勝戦が行われる。古性が中心だ。目標にする寺崎は坂井、嵯峨が相手なら踏める距離も機動力も断然。好機に先制し、古性が差して26年V初め。＜1＞坂井洋目の手術をしていつもより見えていた。感じも良くなっている。シューズをいじる。自力。＜2＞松浦悠士着はいいがレース内容は最悪。アップはいいが、思っているより状態は良くない。自力自在。＜3＞古性優