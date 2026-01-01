ËêÌîÃÒ¾Ï¿·´ÆÆÄ¡Ê38¡ËÎ¨¤¤¤ë¿·À¸¡¦Æ£»Þ¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢¼Â¤ê¤ÎÂ¿¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¥­¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¤Î17Æü¤ÏµÜºê¤ÇJ1Ê¡²¬¤È½¢Ç¤¸å½é¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê45Ê¬¡ß3¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢3¡½6¤ÇÇÔÀï¡£³Ê¾å¤ÎJ1¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ë¡È¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎFW¿¿ÆéÈ»¸×¡Ê22¡Ë¤¬2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¼ý³Ï¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤â¡¢Æ»¤Î¤ê¤ÎÀè¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ë½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£½é¿Ø¤ò½ª¤¨¤¿ËêÌî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤­¡¢