SVリーグ男子7位の東レ静岡は、敵地で6位の広島Tに3―1で快勝した。前節からの連勝で順位は変わらなかったが、勝率で並んだ。OPクレーツ（ロシア）が36本のアタックを打ち放ち、27本がヒット。75％の決定率で連勝に貢献した。試合後のインタビューでは「アウェーですが、会場の雰囲気がとても良かったです。新さんのトスのおかげです」とご機嫌。18日の第2戦に勝てば順位が入れ替わる。