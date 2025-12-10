【8R】年末の地元G3で決勝にこぎつけた大川龍二。その決勝では3角で落車（再乗）に見舞われ、横突起と右肋骨を骨折した。だが、前検日は元気な顔を見ることができた。当地は昨年9月1〜3日の「第27回井上茂徳杯」以来の参戦。その開催では予選1着→準決勝戦1着→決勝戦4着とまとめ、武雄バンクと相性の良さを見せた。「広島G3決勝で落車し、治療と体のケアを中心にやれることはやってきた」大川龍は初日予選で昼田宗一郎マ