年を重ねてからの転職は、想像以上に精神的な負担が大きいものです。新天地への希望を抱く一方で、迷いや焦燥感に揺れることも少なくありません。今回は、40代で転職に挑んだ筆者の友人が体験した出来事をお伝えします。 若さを追いかけて空回り