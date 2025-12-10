2023年にウエストエンドで初演されたミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』が、Snow Man・岩本照の主演により9月にEX THEATER ARIAKE（EXシアター有明）のオープニングラインナップとして日本初上演されることが決まった。【写真】ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』主演は岩本照！本作は、時間にほんろうされながらも互いを選び続けようとする、時空を超えたふたりの物語。自らの意思とは関係なく時空を旅し