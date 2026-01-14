ゴルフ界の自称アイドル、菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が17日、都内でオフ恒例のファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催し、アイドルソングとキュートなダンスで約500人のファンを魅了した。3回目となる今回はミリタリー調、忍者ルックなどさまざまな衣装で10曲以上を熱唱。アンコールでは小豆色のドレスに着替えて再登場し2月18日発売のメジャーデビュー曲「君の救世主になりたくて！」を初披露