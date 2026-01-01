¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ë¶â¡©¡×¡Ê¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¡ÖNG¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡£¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¾Êª¤¬½¸¤Þ¤ëÁ´¹ñÊª»ºÅ¸¤Ç±Ñ¸ì¶Ø»ß¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°!¡×¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥â¥³¡£Æ±´ë²è¤Ï¥â¥â¥³¡¢¡Ö¶Ó¸ñ¡×ÅÏÊÕÎ´¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î3¿Í¤¬Êª»ºÅ¸¤Î²ñ¾ì¤È¤ÏÊÌ¼¼¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¥²¥¹¥È3¿Í¤¬¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£¤½