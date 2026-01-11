ＳｎｏｗＭａｎ・岩本照（３２）が、ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」で主演を務めることが１７日、分かった。ヒロインを和希そらが演じる。今春オープンする東京・有明の「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップとして９月に上演される。同作は米国で根強い人気を誇り、今回が日本初上演となる。時空を旅する男・ヘンリー役を演じる岩本は「ウエストエンドで上演されてから３年の時を