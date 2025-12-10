アメリカのトランプ大統領は、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ各国からの輸入品に対し、2月から10%の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は17日SNSで、デンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐり、アメリカに同調しないヨーロッパ各国に関税を課すと表明しました。対象はデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、オランダ、フィンランドの8か国で、2月1日から10