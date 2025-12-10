メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年01月18日午前03時46分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．７と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 【震度1】 飛騨市 下呂市 中津川市 郡上市 提供：ウェザー