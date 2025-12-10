SnowManの岩本照（32）が、9月に東京・EXシアター有明で日本初上演されるミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」で主演する。自らの意思とは関係なく過去や未来を行き来してしまうタイムトラベラーを演じる。「皆さまを時空旅行にお連れできるのを楽しみにしています」と胸を躍らせている。物語の原作は2003年にアメリカで出版された同名小説。09年には米俳優ブラッド・ピット（62）らが製作総指揮を務め映画化。日本で