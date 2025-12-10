◇フリースタイルスキーW杯モーグル第5戦（2026年1月16日米ニューハンプシャー州ウォータービル）モーグル男子の藤木豪、女子の藤木日の兄妹がそろって初の五輪代表入りを確実にした。兄の豪心は数日前の練習で転倒した影響で試合を欠場したが、4枠目に滑り込み「シンプルにうれしい」と笑顔。4歳下の日菜も「ずっと夢だった」と言う兄との五輪出場が実現することになり、「本当に楽しみでしょうがない」と本番を心待ち