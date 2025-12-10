ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）が９月開幕のミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」（東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ）で主演を務めることが１７日、分かった。自らの意思とは関係なく時空を旅してしまう男を演じる。オードリー・ニッフェネガー氏の同名人気小説が原作で、時空を旅する男ヘンリーと妻クレアの愛の物語。ブラッド・ピット製作総指揮で映画化（邦題「きみがぼくをみつけた日」）され、２３年