9人組グループ・Snow Manの岩本照が、9月にEX THEATER ARIAKE（EXシアター有明）のオープニングラインナップとして日本初上演されるミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』に主演することが決定した。10月には大阪公演も予定されている。【写真】ヒロインを演じる和希そら主演の時空を旅する男ヘンリー役を岩本、ヒロインであるヘンリーの妻・クレアを和希そらが演じる。また、日本版上演台本と演出は、東京2020パラリン