Snow Man岩本照（32）が、ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」（9月から）で主演を務めることが17日、分かった。3月27日に東京・有明で開業する東京ドリームパーク内の新劇場「EX THEATER ARIAKE」オープニングラインアップの1つで、日本でも09年に「きみがぼくを見つけた日」（邦題）のタイトルで映画が公開されるなど、各国でメディア化されてきた名作。23年に英ウエストエンドでミュージカル化された話題作が日本初上陸