◇ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会（2026年1月17日北海道・大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル））ノルディックスキーのW杯ジャンプ札幌大会は男子個人第17戦が行われ、中村直幹（29＝フライングラボラトリー）が134メートル、132・5メートルの合計263・6点で自己最高の2位に入った。代表入りを確実としているミラノ・コルティナ五輪に向け、弾みの付く地元大会となった。二階堂蓮（24＝日本ビール）