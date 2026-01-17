ニット製品の開発やリサーチ、ワークショップなどを行う「トーク・ノンセンス（TALK NONSENSE）」が、1月から3月にかけて、3ヶ月連続のリサーチベースのプロジェクト「都市を編み直す（Knitting the City Anew）」を開催する。「編み物」という行為とその歴史的アーカイヴのリサーチを用いて、都市空間への創造的な介入を模索していく。 第1弾は、歴史的な編み図を再解釈し現代の視点で届ける展示「ニッツ・アンド・レビュー（