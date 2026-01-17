開幕まであと21日と迫った「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」を前に、2026年秋冬ミラノメンズファッションウィークが現地時間1月16日に開幕した。20日までの5日間にわたり、「プラダ（PRADA）」や「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」、「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」といったブランドが新作を発表する。冬季五輪の開催地ということもあり、今季は例年以上に「ウィンタースポーツ」や「雪山」