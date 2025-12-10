千葉は17年ぶりJ1復帰となる新シーズンの新体制発表会を千葉県内で開き、就任4年目の小林監督が目標を伏せた。「皆さまの前で公にするつもりはない。半年後に野心的な目標を胸を張って掲げたい」。今季から就任した大久保TDは若手の出場機会を確保する方針を示したが、指揮官は「そんな余裕はない。連敗すればあっという間に自信を失う」と否定した。昨季はJ2の3位となり昇格プレーオフを制覇。昨年12月13日まで公式戦を戦い、