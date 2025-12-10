キャスリーン・ケネディ（72歳）が、ルーカスフィルム社のCEOを退任することがわかった。2012年に、同社がジョージ・ルーカスからディズニーの手に渡って以来、「スター・ウォーズ」「インディ・ジョーンズ」シリーズなどを率いてきたケネディだが、今後は、現在製作中の「スター・ウォーズ／スターファイター」「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」などのプロデューサー業に専念していくつもりだという。後