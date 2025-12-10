女優の齊藤京子（28歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました！」（TVQ九州放送）に出演。一人旅は「絶対イヤだ」と語った。1月23日公開の映画「恋愛裁判」の宣伝を兼ねて、齊藤京子と小川未祐が番組に出演。福岡日帰り旅に挑戦した。その道中、ディレクターから「旅行とかします？ 一人旅大丈夫なタイプですか？」と聞かれた齊藤は「私はムリだな…」とコメント。さらに「なんで一人旅はできない？