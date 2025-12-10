今月17日愛知県豊田市のアパートで遺体が見つかり、警察は殺人放火事件と断定し、捜査本部を設置しました。 今月17日午前5時前、豊田市東新町の3階建てアパートの一室で「玄関から白煙が出ていて、焦げ臭いにおいがする」と近くに住む人から119番通報がありました。駆けつけた消防隊員は玄関が施錠されていたためベランダから室内に入り、遺体を発見しました。 警察によりますと遺体はベッドの上にあおむけで倒れて