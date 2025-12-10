【オランダ・エールディビジ第19節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 2-2(前半2-0)ゴー・アヘッド<得点者>[ア]デイビィ・クラーセン(15分)、カスパー・ドルベリ(28分)[ゴ]T. Baeten(53分)、ミラン・スミット(66分)<警告>[ア]アントン・ガーエイ(77分)、ユーリ・レヘール(78分)[ゴ]K. Goudmijn(19分)、ミラン・スミット(39分)、J. Kramer(63分)、E. Linthorst(72分)