【プレミアリーグ第22節】(アンフィールド)リバプール 1-1(前半1-0)バーンリー<得点者>[リ]フロリアン・ビルツ(42分)[バ]マーカス・エドワーズ(65分)<警告>[リ]ミロシュ・ケルケズ(40分)[バ]アシュリー・バーンズ(90分+1)、バシール・ハンフリーズ(90分+2)└リバプールは新年未勝利で4戦連続ドロー…シュート32本猛攻も降格圏に勝ち点落とす