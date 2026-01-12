[1.17 ベルギー・リーグ第21節 ズルテ・ワレヘム 2-1 ゲンク]ベルギー・リーグは17日、ウインターブレイク明けの第21節を開催した。ゲンクはズルテ・ワレヘムと対戦して1-2で敗れ、公式戦6試合未勝利となった。FW伊東純也は怪我からの復帰戦となった前節に続く途中出場だった。ゲンクにとっては12月26日のクラブ・ブルージュ戦(●3-5)以来となるリーグ戦。前半にボールを握るにはゲンクだったが、決め手を欠く展開になった。ズ