エールディヴィジ 25/26の第19節 アヤックスとイーグルスの試合が、1月18日00:30にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）らが先発に名を連ねた。 15分に試合が動く。