◇U―23アジア杯準々決勝日本1ー1（PK4―2）ヨルダン（2026年1月16日サウジアラビア・ジッダ）サッカーのU―23アジア杯準々決勝2試合が16日に行われ、日本はヨルダンと1―1で突入したPK戦を4―2で制して準決勝進出を決めた。0―1の後半5分にFW古谷柊介（20＝東京国際大）のゴールで追い付くと、PK戦はGKにはじかれたFW道脇豊（19＝ベベレン）のシュートがバウンドしてからゴールに吸い込まれる珍事を含めて4人全員が成功。